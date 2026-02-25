Reconhecimento chegou: 3 signos veem os resultados profissionais aparecerem ainda esta semana (25 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:20
Você trabalhou, planejou e agora o céu decidiu que é hora de mostrar os resultados. Esta quarta-feira traz uma energia de "vitrine" para quem busca crescimento na carreira. Para os Virginianos, a visibilidade é total. Use sua organização impecável para apresentar aquele projeto ou relatório; as pessoas em cargos de autoridade estão mais abertas a ouvir suas sugestões e podem te enxergar como a peça-chave que faltava na equipe.
O drink que combina com cada signo
Para Aquário, a inventividade é o seu passaporte para o sucesso. Proponha aquela solução "fora da caixa" que ninguém teve coragem de sugerir ainda. Já para Gêmeos, como a Lua ainda transita pelo seu signo, a iniciativa é o que vai ditar o seu sucesso. Tome a frente das reuniões e use sua persuasão para garantir que suas ideias sejam implementadas. O mundo está ouvindo você, então escolha bem o que vai dizer.
A dica para fechar o dia com chave de ouro é manter a postura, tanto física quanto profissional. Não deixe a pressa pelos resultados afetar a qualidade do que você entrega. O universo favorece quem é ágil, mas também quem é consistente. Seus esforços estão sendo notados e a colheita dessa fase crescente será proporcional à sua coragem de se mostrar hoje.