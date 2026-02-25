Acesse sua conta
Anitta comenta sobre carreira internacional: ‘Eu fiz um investimento de artista grande’

Em entrevista, cantora detalha desafios financeiros e processo de autoconhecimento

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 22:02

Anitta durante Ensaios da Anitta
Anitta durante Ensaios da Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Em entrevista concedida a Caito Maia na última terça-feira (24), Anitta falou abertamente sobre sua trajetória internacional. A cantora abordou críticas, investimentos e a busca pelo sucesso no exterior, equilibrando com a carreira musical já consolidada no Brasil. Maia e Anitta, que já se conheciam previamente, também conversaram sobre o processo de mudança de mentalidade da artista e seu investimento em autoconhecimento.

Na conversa, Anitta também mencionou a cobrança que existe, tanto pessoal quanto de outras pessoas, e citando a barreira do idioma como um fator determinante como um dos desafios. “As pessoas tentam comparar a gente com outros cases de países que falam espanhol, mas é totalmente diferente”, afirmou.

“O grande desafio é você estar no Brasil e não abandonar o Brasil e fazer lá”, explicou. “Quando você é muito grande no Brasil, mas muito pequeno lá fora, você tem que se posicionar de maneiras pequenas”.

A cantora, porém, ressaltou que optou por uma estratégia diferente ao entrar no mercado internacional. “Eu não fiz esse investimento pequeno, eu fiz um investimento de artista grande, só que aí a conta não fecha”, detalhou, pontuando que o retorno financeiro inicial é o de um artista iniciante, apesar do alto custo de produção.

Ensaios da Anitta

No entanto, ao ser questionada se há arrependimento em investir na música fora do país, a famosa foi direta: “Zero me arrependo.” Ela destacou que sua fala se refere estritamente à dificuldade.

Durante a entrevista, Maia também perguntou se ela se sente cansada de ser “sempre a Anitta”. “Agora não, porque de três anos pra cá, eu comecei a mergulhar muito profundo no autoconhecimento”, afirmou a cantora.

Ela destacou atividades recentes, como retiros e um curso de neurociência. “Estava começando a ficar muito pesado pra mim trabalhar o tempo inteiro e manter esse sucesso. As pessoas têm uma visão de sucesso muito equivocada […] Isso causa uma coisa na gente, que a gente tem que trabalhar pra ser alguém”, completou.

Ao ser indagada se teme fracassar, ela aconselhou: “Eu não tenho mais medo do fracasso porque eu já tive muito sucesso e acredito que o fracasso é parte do processo. Para você arriscar coisas novas, você não pode ter medo do fracasso, senão você nem sai do papel”.

