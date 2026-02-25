Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas em Salvador cita risco à continuidade das operações

Preocupação foi anunciando com os resultados obtidos durante as operações de 2025

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:01

Supermercado
Supermercado Crédito: Shutterstock

O Grupo Pão de Açúcar divulgou os resultados de desempenho referentes a 2025 e informou haver incerteza quanto à continuidade das operações, em razão dos prejuízos acumulados ao longo dos anos. Em Salvador, há duas unidades do Hipermercado Pão de Açúcar, localizadas nos bairros Caminho das Árvores e Costa Azul.

No balanço, a companhia informou que, até 31 de dezembro de 2025, registrou déficit de capital circulante líquido de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, decorrente principalmente de empréstimos e debêntures (títulos de dívida) com vencimento em 2026, avaliados em cerca de R$ 1,7 bilhão.

Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Clientes consideravam as máquinas de escaneamento pouco confiáveis por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Descontentamento do público tem levado à retirada dessas máquinas ao redor do mundo e os motivos são muitos por Divulgação
Empresas perceberam que as perdas são maiores do que os ganhos (Imagem: Rido | Shutterstock) por Imagem: Rido | Shutterstock
Clientes frequentemente não conseguem diferenciar diversos produtos no sistema por Arquivo
Com frequência, os funcionários dos mercados precisa ser acionados para corrigir algum código ou preço e acaba a autonomia total. (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock) por Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock
Insatisfação ultrapassou fronteiras e se tornou um fenômeno global no setor varejista (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
Além disso, as máquinas de autoatendimento geraram uma taxa de roubo de 4% por Shutterstock
Esse percentual é superior à média geral de furtos registrada em toda a indústria varejista por Shutterstock
1 de 8
Clientes consideravam as máquinas de escaneamento pouco confiáveis por Tânia Rêgo/Agência Brasil

“Apesar da melhora nos principais indicadores operacionais, bem como da geração positiva e recorrente de caixa operacional, a companhia continua apurando prejuízo no período. Essas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a continuidade operacional da companhia”, informou a empresa.

Para reduzir os riscos associados ao capital circulante negativo e aos vencimentos previstos para 2026, o grupo afirma que vem adotando medidas como negociação para alongamento de prazos de dívidas, redução do custo financeiro e de despesas, além da monetização de créditos tributários.

Leia mais

Imagem - Avenida Contorno é interditada para obra de contenção de encosta

Avenida Contorno é interditada para obra de contenção de encosta

Imagem - Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

Imagem - Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

“Estamos simplificando estrutura e processos, com redução de despesas e ganhos de agilidade, para tornar a companhia mais eficiente e competitiva. Seguiremos executando essa agenda com disciplina. O foco está na construção de uma evolução consistente e sustentável, trimestre a trimestre”, frizou o diretor-presidente do grupo, Alexandre Santoro.

O grupo é responsável pelas marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado, Mini Extra, Qualitá, Taeq, Pra Valer e Club des Sommeliers. Em todo o país, são mais de 700 unidades físicas e cerca de 39 mil funcionários.

Mais recentes

Imagem - Mototaxista é preso por fazer 'delivery' de drogas em Feira de Santana

Mototaxista é preso por fazer 'delivery' de drogas em Feira de Santana
Imagem - Homem é preso após ameaçar esposa com garrafa de vidro em Camaçari

Homem é preso após ameaçar esposa com garrafa de vidro em Camaçari
Imagem - Pedro Maia toma posse para novo mandato à frente do MP da Bahia nesta sexta (27)

Pedro Maia toma posse para novo mandato à frente do MP da Bahia nesta sexta (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
02

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
03

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF