Avenida Contorno é interditada para obra de contenção de encosta

Intervenção parcial será realizada até abril

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:56

Avenida Contorno
Avenida Contorno Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) passará por uma obra de contenção de encosta até o dia 13 de abril. Durante o período, um trecho da via ficará interditado para a realização do procedimento.

O trecho afetado é no sentido Comércio, a partir da Rua da Gamboa de Baixo. Será feita a ocupação temporária de uma faixa de rolamento, com isolamento da área da obra.

Para minimizar os impactos no tráfego, será implantado um Painel de Mensagem Variável (PMV) cerca de 50 metros antes do início do trecho interditado, para informar previamente os condutores sobre a intervenção, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Também serão instaladas placas de advertência indicando a redução de velocidade, além de sinalização vertical e horizontal, conforme as normas técnicas vigentes. Um sinaleiro atuará no local para organizar o fluxo de veículos e reduzir possíveis retenções.

