Acusado de divulgar fotos íntimas da ex, homem é baleado e enforcado na Bahia

Briga que acabou com agressão envolveria parentes da ex-companheira

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:14

Polícia Civil atua em operação Crédito: Divulgação/SSP

Um homem de 34 anos foi internado em estado grave após sofrer um ataque violento nas proximidades da estrada dos Barreiros, em Retirolândia, interior da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado e ainda sofreu uma tentativa de enforcamento.

Segundo as informações preliminares, o crime teria sido motivado por vingança. Familiares da ex-esposa do homem o acusam de ter divulgado fotos íntimas da mulher sem consentimento.

A equipe da PM foi acionada para conter uma briga generalizada que envolveu parentes da ex-companheira da vítima. Ao chegar ao local, nas imediações de um posto de combustíveis, os policiais receberam a informação de que o homem havia sido baleado e fugido para uma área de pasto.

Após buscas na região, ele foi encontrado saindo de uma área de mata, com diversos ferimentos e manchas de sangue no rosto. Devido à gravidade do estado de saúde, foi socorrido para o hospital municipal e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permanece sob cuidados médicos.

Conforme relatos obtidos pelo CORREIO, um filho e um sobrinho da ex-esposa são apontados como os principais suspeitos da agressão. Um deles teria tentado enforcar a vítima, enquanto o outro teria efetuado o disparo com uma espingarda de fabricação artesanal.

A família sustenta que o ataque foi uma reação à suposta conduta do homem, que estaria compartilhando imagens nuas e seminuas da ex-companheira sem autorização.