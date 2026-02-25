Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acusado de divulgar fotos íntimas da ex, homem é baleado e enforcado na Bahia

Briga que acabou com agressão envolveria parentes da ex-companheira

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:14

Polícia Civil atua em operação
Polícia Civil atua em operação Crédito: Divulgação/SSP

Um homem de 34 anos foi internado em estado grave após sofrer um ataque violento nas proximidades da estrada dos Barreiros, em Retirolândia, interior da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado e ainda sofreu uma tentativa de enforcamento.

Segundo as informações preliminares, o crime teria sido motivado por vingança. Familiares da ex-esposa do homem o acusam de ter divulgado fotos íntimas da mulher sem consentimento.

A equipe da PM foi acionada para conter uma briga generalizada que envolveu parentes da ex-companheira da vítima. Ao chegar ao local, nas imediações de um posto de combustíveis, os policiais receberam a informação de que o homem havia sido baleado e fugido para uma área de pasto.

Após buscas na região, ele foi encontrado saindo de uma área de mata, com diversos ferimentos e manchas de sangue no rosto. Devido à gravidade do estado de saúde, foi socorrido para o hospital municipal e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permanece sob cuidados médicos.

Conforme relatos obtidos pelo CORREIO, um filho e um sobrinho da ex-esposa são apontados como os principais suspeitos da agressão. Um deles teria tentado enforcar a vítima, enquanto o outro teria efetuado o disparo com uma espingarda de fabricação artesanal.

A família sustenta que o ataque foi uma reação à suposta conduta do homem, que estaria compartilhando imagens nuas e seminuas da ex-companheira sem autorização.

A Delegacia Territorial de Retirolândia registrou o caso como tentativa de homicídio. A Polícia Civil trabalha agora para identificar formalmente todos os envolvidos e apurar a veracidade das acusações relacionadas à possível divulgação das imagens - conduta que pode configurar crime, como divulgação de cena de nudez ou importunação sexual - que teria desencadeado o conflito.

Tags:

Enforcada Interior Baleados

Mais recentes

Imagem - Mototaxista é preso por fazer 'delivery' de drogas em Feira de Santana

Mototaxista é preso por fazer 'delivery' de drogas em Feira de Santana
Imagem - Homem é preso após ameaçar esposa com garrafa de vidro em Camaçari

Homem é preso após ameaçar esposa com garrafa de vidro em Camaçari
Imagem - Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas em Salvador cita risco à continuidade das operações

Vai fechar? Após prejuízos, rede de supermercados com lojas em Salvador cita risco à continuidade das operações

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
02

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
03

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF