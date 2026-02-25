REGIÃO METROPOLITANA

Homem é preso após ameaçar esposa com garrafa de vidro em Camaçari

Vítima solicitou medida protetiva de urgência

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:33

Camaçari Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de ameaçar a companheira com uma garrafa de vidro. Ele foi detido por policiais na última segunda-feira (23), no bairro Gleba C.



Segundo relato da vítima, de 31 anos, ela foi perseguida e ameaçada pelo companheiro com o objeto. Testemunhas que presenciaram a situação confirmaram a versão apresentada e intervieram para retirar a garrafa das mãos do agressor.

O homem foi contido por populares até a chegada da equipe policial.