BRASIL

Conselheiro Inaldo Araújo assume Presidência do Instituto Rui Barbosa

O IRB é uma associação civil criadas pelos Tribunais de Contas do Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:31

Conselheiro Inaldo Araújo, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia Crédito: Divulgação

O conselheiro Inaldo Araújo, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), foi empossado na Presidência do Instituto Rui Barbosa (IRB), nesta quarta-feira (25). Durante a cerimônia de posse, ele afirmou que presidir a instituição é assumir a missão “de honrar o passado, compreender o presente e ajudar a construir um futuro em que o controle público seja um instrumento de justiça, eficiência, transparência e transformação social”.

Inaldo Araújo destacou que um dos seus compromissos será valorizar as pessoas que compõem o IRB: conselheiras e conselheiros, auditores, procuradores, servidores, pesquisadores e parceiros institucionais.“As instituições são feitas de pessoas, e só há excelência quando há reconhecimento, diálogo e propósito compartilhados”, destacou.

O presidente ressaltou que bases que compõem o planejamento estratégico da instituição - fortalecimento acadêmico, normatização, credibilidade, inovação, linguagem simples e visibilidade institucional - terão atenção especial na gestão da nova diretoria. Inaldo Araújo afirmou que o IRB é voltado para a verdade dos resultados sociais de políticas públicas implementadas. O instituto promove eventos, publicações e capacitação, fortalecendo o controle externo no Brasil.

O conselheiro Edilberto Pontes (TCE/CE) saudou o novo presidente Inaldo Araújo e fez um balanço das atividades do IRB durante os dois biênios da sua gestão. Para o conselheiro, o controle externo deve se consolidar em melhorias na gestão pública. “No controle externo, o discurso só possui valor se se transforma em rotina, em método, em capacidade instalada e em melhoria mensurável da administração pública”, afirmou.

Ele também ressaltou que a produção de conhecimento e a formação contínua foram escolhas estratégicas para garantir a eficácia das políticas públicas no Brasil. Pontes defendeu que o fortalecimento do Estado passa, obrigatoriamente, pela qualificação de seus quadros e pela parceria com centros de excelência acadêmica.

A solenidade de posse da nova Diretoria do IRB foi realizada no Auditório do Condomínio Empresarial ION, em Brasília, e reuniu representantes do Sistema de Controle Externo, autoridades e convidados. Compuseram a Mesa de Honra do evento, entre outras autoridades, o presidente da Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson Silva, o conselheiro Edilberto Pontes (presidente do IRB no quadriênio 2022/2025), o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Gildásio Penedo Filho, o presidente da Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios, Nelson Pellegrino (vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia) e o juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Angola, Carlos Luiz Antonio.