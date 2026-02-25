Acesse sua conta
Mototaxista é preso por fazer 'delivery' de drogas em Feira de Santana

Jovem de 18 anos também foi detido

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19:41

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um mototaxista de 45 anos e um jovem de 18 anos foram presos, na terça-feira (24), suspeitos de tráfico de drogas em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, o mototaxista faria a entrega de entorpecentes na modalidade conhecida como “delivery”. O caso ocorreu na Avenida Iguatemi, no bairro Mangabeira.

De acordo com a PM, equipes do 25º Batalhão realizavam uma operação quando abordaram o homem que pilotava uma motocicleta. Durante a revista, os militares encontraram com ele substância análoga à cocaína.

Ainda conforme a corporação, o suspeito afirmou que transportava a droga mediante pagamento e indicou o endereço onde recebeu o material.

As equipes seguiram até a Rua Caxias, no bairro São João, onde localizaram o outro suspeito, apontado como responsável pelo entorpecente. No imóvel, foram encontrados mais materiais ilícitos.

Os dois foram encaminhados, junto com a droga apreendida, para a Central de Flagrantes, no bairro Sobradinho. Eles seguem à disposição da Justiça

