ENCONTRO DE APLICATIVO

Homem é preso em Porto Seguro por estupro de vulnerável contra adolescente com deficiência

Vítima de 16 anos saiu de Itabela para encontrar suspeito que conheceu em aplicativo de relacionamento

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:02

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (23) sob a acusação de estupro de vulnerável. A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, através da 1ª Delegacia Territorial e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento), após uma denúncia de desaparecimento mobilizar as autoridades da região.

O caso começou quando a mãe de um adolescente de 16 anos, residente em Itabela, procurou a polícia para relatar o sumiço do filho. A vítima possui deficiência intelectual e, segundo as investigações, teria saído de sua cidade para se encontrar com um homem com quem mantinha contato por meio de um aplicativo de relacionamento.

Imediatamente após a denúncia, as equipes iniciaram buscas ininterruptas, conseguindo localizar o suspeito e o adolescente no município de Porto Seguro. O investigado foi detido e levado à delegacia, onde, durante o interrogatório oficial, admitiu a prática do ato sexual com o menor.

A autuação em flagrante foi fundamentada na vulnerabilidade da vítima, dada a sua condição de deficiência e idade, conforme previsto na legislação penal brasileira.

O adolescente foi prontamente acolhido pela rede de proteção e encaminhado para exames periciais e atendimento médico e psicológico especializado.