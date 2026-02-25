PORTO SEGURO

Adolescente com deficiência desaparece após marcar encontro por aplicativo; homem é preso

Suspeito foi preso em flagrante em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:56

Delegacia de Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos, com deficiência intelectual, desapareceu após marcar um encontro com homem por meio de um aplicativo de relacionamento. Os dois foram localizados na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul do estado, onde o homem foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável, nesta terça-feira (24).

As buscas foram iniciadas quando a mãe do adolescente foi até 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro para denunciar o desaparecimento do filho. Segundo relato dela, o jovem havia saído da sua cidade, Itabela, a cerca de 90 km de Porto Seguro, para encontrar um homem que conheceu por meio de aplicativo de relacionamento.

O investigado foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante. Durante o interrogatório, ele confessou ter praticado o estupro.