Das passarelas para o crime: ex-modelo internacional é preso por suspeita de tráfico de drogas em festas de luxo

No dia 10 de fevereiro, quando policiais cumpriam mandados contra ex-modelo, ele conseguiu fugir ao pular a janela da própria pousada

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 20:08

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi Júnior foi preso preventivamente nesse sábado (21), suspeito de fornecer drogas em festas de alto padrão em Florianópolis. De acordo com informações da Polícia Civil, ele vinha sendo monitorado desde a manhã, quando esteve na praia acompanhado da companheira, sendo abordado e detido na Barra da Lagoa. As informações são do G1 SC.

Álvaro tinha sido alvo de uma operação em 10 de fevereiro. Porém, no dia, conseguiu fugir ao pular a janela da própria pousada, na Praia da Joaquina, e se esconder em uma área de mata após a chegada dos agentes. A Polícia Civil informou que o suspeito tem histórico de comportamento violento, com registros de fugas em abordagens anteriores e o uso de violência contra agentes de segurança pública.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (DECOD), do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis. Segundo o delegado Walter Loyola, há indícios de que o suspeito atuava no tráfico de drogas na região leste da capital. O preso foi levado à sede da Polícia Civil e permanece à disposição do Poder Judiciário.