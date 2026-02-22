TRAGÉDIA

Seis mortos: condutor de lancha não tinha habilitação e consumiu bebida alcoólica antes de acidente

Além dele, outras cinco pessoas morreram afogadas, entre elas uma criança de 4 anos e a mãe dela, que completaria 36 anos neste domingo (22)

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:11

O condutor da embarcação que se envolveu em um acidente deixando seis mortos na margem mineira do Rio Grande, na região de Sacramento (MG), na noite de sábado (21), Wesley Carlos da Costa, 45 anos, não tinha habilitação para pilotar a lancha. Testemunhas informaram ainda que ele teria consumido bebida alcoólica antes de bater contra um píer. Além dele, outras cinco pessoas morreram afogadas, entre elas uma criança de 4 anos e a mãe dela, que completaria 36 anos neste domingo (22). O acidente ocorreu por volta de 22h30 na divisa com o estado de São Paulo. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar (PM), sobreviventes relataram que o condutor não era habilitado para pilotar embarcações de pequeno porte. O Corpo de Bombeiros também confirmou que o homem não era habilitado na categoria Arrais-Amador. Segundo a Marinha do Brasil, o arrais-amador é o condutor habilitado para pilotar embarcações de esporte e recreio, como lanchas, em rios, lagos e represas, sendo exigida aprovação em exame náutico e registro junto à autoridade marítima.

Ao todo, 15 pessoas estavam na lancha, que seguia de um bar flutuante onde ocorria um show para o rancho onde o grupo estava hospedado. Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que todos haviam consumido bebida alcoólica, incluindo o condutor da lancha. No trajeto de volta, já durante a noite, a lancha se chocou violentamente contra um píer que não possuía sinalização ou iluminação. Com o impacto, parte dos ocupantes foi arremessada para dentro da água. A embarcação virou e algumas vítimas ficaram presas sob o casco. Pelo menos três das vítimas usavam coletes salva-vidas.

De acordo com a Polícia Civil, entre as seis vítimas estão um homem adulto, que conduzia a lancha e tinha entre 40 e 50 anos, além a criança e quatro mulheres, com cerca de 30 anos, ainda não identificadas, uma delas é a mãe da criança. Todos os corpos já foram encontrados e, segundo a corporação, a maioria das vítimas é de Franca (SP) ou de cidades da região. Os familiares do condutor já chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá, para onde todos os corpos foram encaminhados.

A Polícia Civil de Araxá, responsável pela área de Sacramento, esteve no local durante a madrugada deste domingo (22) e acompanha o processo de identificação. Ainda segundo a polícia, os familiares de Wesley foram os primeiros a chegar ao IML nas primeiras horas da manhã deste domingo.