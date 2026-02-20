APROVEITE

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Veja como se inscrever em projeto que disponibilizará 40 vagas

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:20

Desde 2022, o Ponto da Moda já formou mais de 190 profissionais para o setor de confecção Crédito: Rafael Veloso / Divulgação

O projeto Ponto da Moda, que capacita os participantes nas áreas de costura industrial, desenho técnico, empreendedorismo e sustentabilidade, está com inscrições até a próxima quarta-feira (25) para moradores da Cidade Baixa, em Salvador. O curso é uma realização da Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem e o apoio do Ministério da Cultura do Governo Federal, Condomínio Bahia Têxtil, Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL Confec-BA), Sindicato de Vestuário da Bahia (Sindvest) e Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Além de residir na Cidade Baixa, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, estar desempregados e possuir renda familiar de até dois salários-mínimos. As inscrições podem ser realizadas pelo link disponibilizado na página da Lavoro Brasil, no Instagram (@lavorobrasil). São oferecidas 40 vagas distribuídas em turmas nos turnos matutino (7h30 às 11h50) e vespertino (13h30 às 17h50). Ao todo, serão 240 horas de aulas ministradas de segunda a sexta-feira, com início no dia 16 de março.

Desde 2022, o Ponto da Moda já formou mais de 190 profissionais, com uma média de 45% de empregabilidade entre os egressos. Uma das alunas que garantiram vaga no setor de confecção foi Maria José dos Santos, formada na edição de 2025 do projeto. “Ainda faltavam duas semanas para concluir o curso, quando consegui uma posição em uma empresa que fabrica bancos de couro para carros”, comenta.

Para ela, participar do Ponto da Moda foi fundamental para garantir seu emprego. “Me ofereceu toda a capacitação necessária. Você sai pronta para o mercado, e só não consegue trabalho se realmente não quiser. O projeto é uma oportunidade de viver uma experiência transformadora e se encontrar profissionalmente”, destacou Maria José.

Quem também saiu das salas de aula do projeto direto para o mercado foi Alice Bispo Silva, que hoje trabalha na linha de produção de uma indústria têxtil. “Consegui meu emprego em novembro, menos de um mês após a formatura do curso. Tudo o que é importante no dia a dia de meu trabalho, aprendi no Ponto da Moda. Me senti completamente preparada para o mercado de trabalho”, pontuou.

A analista de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Ruth Oliveira, afirma que o projeto busca aproveitar a vocação econômica da região, que já é aquecida com a presença do Condomínio Bahia Têxtil no bairro do Uruguai, para qualificar moradores e ampliar as possibilidades de trabalho próximas às suas residências.

“Além de fortalecer essa vocação local, o Ponto da Moda tem se destacado pela boa taxa de empregabilidade e pela capacidade de impulsionar o empreendedorismo entre seus participantes. Muitos egressos já conquistaram vagas formais no setor têxtil, enquanto outros têm desenvolvido seus próprios negócios, ampliando renda e movimentando a economia criativa da região”, ressalta.

Para Hari Hartmann, presidente da APL Confec-BA, o Ponto da Moda é de extrema relevância para a qualificação de mão de obra para o setor de confecções, que ele classifica como escassa. “Desde 2022, já são quase 200 profissionais formados pelo projeto, que se aperfeiçoa a cada ano para atender às demandas do mercado local. E para os participantes, em especial para as mulheres da região da Cidade Baixa, é uma oportunidade de ouro para a inserção no mercado de trabalho”, destaca.

SERVIÇO

Projeto Ponto da Moda

O quê: Curso gratuito de Costura Industrial

Inscrições: de 19 a 25 de fevereiro de 2026