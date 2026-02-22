Acesse sua conta
Mais uma cidade baiana monitora caso suspeito de Mpox

Dos sete casos notificados como suspeitos de Mpox na Bahia até sexta-feira (20), seis foram descartados e apenas um foi confirmado

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 16:28

Mpox
Mpox Crédito: Shutterstock

A Secretaria Municipal de Saúde de Irecê informou neste domingo (22) que está monitorando um caso suspeito de Mpox em Irecê. De acordo com as informações do órgão municipal, o paciente encontra-se em bom estado geral e segue em isolamento domiciliar, conforme orientação médica. A amostra foi encaminhada ao Laboratório Central do Estado (Lacen), e eles aguardam o resultado da análise.

"Reforçamos à população a importância da atenção aos sintomas e das medidas de prevenção. A situação está sendo acompanhada de perto pelas equipes de Vigilância em Saúde. Novas informações serão divulgadas oficialmente pelos canais da Prefeitura, caso necessário", alerta o comunicado divulgado pelo órgão municipal.

Dos sete casos notificados como suspeitos de Mpox na Bahia neste ano, seis foram descartados e apenas um foi confirmado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira (20). A Sesab chegou a confirmar dois casos de Monkeypox (Mpox) na Bahia, nessa quinta-feira (19). Eles seriam os primeiros registros da doença no estado em 2026. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), um paciente seria de de Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado, e outro é um caso importado, de um paciente que veio da cidade de Osasco, em São Paulo, para Salvador.

Um dia depois, a Sesab voltou atrás e informou que o caso da mulher atendida em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, anteriormente registrado como suspeito de Mpox, teve diagnóstico confirmado para varicela. Outros seis casos suspeitos também foram descartados. A mulher, com idade entre 30 e 39 anos, que reside em outro município da região, deu entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista no dia 5 de fevereiro apresentando quadro de lesões cutâneas vesiculares e crostas. Ela esteve em isolamento e apresentou boa resposta ao tratamento.

"A Secretaria Municipal de Saúde reforça que segue monitorando o caso e adotando todas as medidas de vigilância e controle preconizadas pelos protocolos sanitários, a fim de garantir a segurança da população", informou a pasta. Não há mais informações sobre o paciente de Salvador, segundo a Sesab. A pasta também revelou que outros dois casos estão em análise e outros três foram descartados.

