DEVOLVIDO

Turista recebe de volta relógio furtado em Carnaval de Porto Seguro

Objeto havia sido furtado nessa sexta-feira (20) e foi devolvido à turista no sábado (21)

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17:05

Turista recebe de volta relógio furtado em Carnaval de Porto Seguro Crédito: Divulgação

Uma turista da cidade de Brasília que teve um relógio furtado nessa sexta-feira (20), durante o Carnaval de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, teve o objeto devolvido. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro recuperaram um relógio digital, no sábado (21), em um condomínio na região de Taperapuan.