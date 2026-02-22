Acesse sua conta
Turista recebe de volta relógio furtado em Carnaval de Porto Seguro

Objeto havia sido furtado nessa sexta-feira (20) e foi devolvido à turista no sábado (21)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17:05

Turista recebe de volta relógio furtado em Carnaval de Porto Seguro
Turista recebe de volta relógio furtado em Carnaval de Porto Seguro Crédito: Divulgação

Uma turista da cidade de Brasília que teve um relógio furtado nessa sexta-feira (20), durante o Carnaval de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, teve o objeto devolvido. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro recuperaram um relógio digital, no sábado (21), em um condomínio na região de Taperapuan. 

O aparelho havia sido subtraído durante o Carnaporto. Dde acordo com informações da Polícia Civil, qpós o emprego de técnicas de inteligência policial, aliadas a diligências em campo, o relógio foi encontrado na área interna do condomínio. O objeto foi devidamente recuperado e restituído à vítima do furto. As diligências seguem sendo realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria do crime.

