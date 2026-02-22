Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário que atirou em dono de restaurante na Bahia é preso

Idoso disparou dois tiros, um atingiu o empresário e o outro perfurou um carro que estava estacionado nas proximidades

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:39

Funcionário que atirou em dono de restaurante na Bahia é preso
Funcionário que atirou em dono de restaurante na Bahia é preso Crédito: Divulgação

Funcionário de um restaurante em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, Nidivaldo de Jesus Santos, 65 anos, atirou no proprietário do estabelecimento, durante uma discussão, na noite dessa sexta-feira (20) e acabou preso neste domingo (22), em Eunápolis.

De acordo com veículos de imprensa da região, a discussão ocorreu após o encerramento do expediente. Durante o conflito, o empresário Célio Roberto de Oliveira foi atingido por um disparo no ombro. Um segundo disparo chegou a ser efetuado e atingiu um veículo que estava estacionado nas proximidades.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 65 anos foi preso no bairro Arnaldo Moura, no município de Eunápolis. Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime de Eunápolis e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) localizaram o suspeito após trabalho investigativo. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

No dia do crime, após os disparos, o suspeito fugiu do local levando a arma. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Luís Eduardo Magalhães. Não há informações sobre o estado de saúde do empresário.

Mais recentes

Imagem - Bahia tem segundo pior salário do Brasil, aponta IBGE

Bahia tem segundo pior salário do Brasil, aponta IBGE
Imagem - Após dois anos de queda, informalidade volta a subir na Bahia e bate recorde em 2025

Após dois anos de queda, informalidade volta a subir na Bahia e bate recorde em 2025
Imagem - Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após prédio ser atingido por caminhão desgovernado

Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após prédio ser atingido por caminhão desgovernado

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado
02

Baianão definido: saiba quais são as semifinais e quem foi rebaixado

Imagem - Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa
03

Vitória vence Galícia por 3x0 no Barradão e vai jogar semifinal do Baianão em casa

Imagem - Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'
04

Técnico do Vitória, Jair Ventura celebra semifinal e critica Baianão: 'É uma pena'