VIOLÊNCIA

Funcionário que atirou em dono de restaurante na Bahia é preso

Idoso disparou dois tiros, um atingiu o empresário e o outro perfurou um carro que estava estacionado nas proximidades

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:39

Funcionário que atirou em dono de restaurante na Bahia é preso Crédito: Divulgação

Funcionário de um restaurante em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, Nidivaldo de Jesus Santos, 65 anos, atirou no proprietário do estabelecimento, durante uma discussão, na noite dessa sexta-feira (20) e acabou preso neste domingo (22), em Eunápolis.

De acordo com veículos de imprensa da região, a discussão ocorreu após o encerramento do expediente. Durante o conflito, o empresário Célio Roberto de Oliveira foi atingido por um disparo no ombro. Um segundo disparo chegou a ser efetuado e atingiu um veículo que estava estacionado nas proximidades.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem de 65 anos foi preso no bairro Arnaldo Moura, no município de Eunápolis. Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime de Eunápolis e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) localizaram o suspeito após trabalho investigativo. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.