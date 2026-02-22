PATRIMÔNIO

Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após prédio ser atingido por caminhão desgovernado

Estrutura foi escorada e cercada por tapume

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:17

Caminhão desgovernado atinge barracas e prédios históricos no Pelourinho Crédito: Reprodução

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) escorou a parte da estrutura da Casa do Benin que foi atingida por um caminhão desgovernado na manhã deste domingo (22), na região do Centro Histórico. Além disso, o órgão também foi responsável por remover as partes instáveis da estrutura. Em nota, a administração da Casa do Benin informou que o espaço ficará temporariamente fechado para manutenção após o acidente, que provocou danos em uma das pilastras da fachada. Um novo comunicado deverá informar o cronograma de restauro e a data de reabertura.



Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foi acionada por volta das 5h30 para realizar vistoria no endereço. O impacto atingiu a estrutura da fachada da edificação. A Secretaria de Manutenção (Seman) instalou tapume na área atingida. Já a Transalvador foi mobilizada para a retirada do caminhão, operação que posteriormente passou a ser conduzida pela empresa responsável pelo veículo envolvido no acidente.

Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas 1 de 3

O caminhão colidiu contra barracas e o prédio histórico no Largo do Pelourinho, por volta das 3h14 da madrugada deste domingo (22). Segundo testemunhas, o veículo, que estava em horário de trabalho na região, teria descido a ladeira aparentemente sem freio. Um pedestre ficou ferido.

O caminhão desgovernado atingiu barracas de pizza e churrasco instaladas no local e bateu na parede do Museu Casa do Benin. Uma moto também foi atingida. No momento do acidente, moradores e trabalhadores correram para retirar materiais, celulares, caixas de som e outros equipamentos, tentando evitar prejuízos maiores.