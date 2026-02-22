VIOLÊNCIA

Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde seguem internadas

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:22

Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso Crédito: Divulgação

Um homem, de 32 anos, suspeito de atropelar um casal em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso neste domingo (22). O crime ocorreu na sexta-feira (20), no bairro de Juca Rosa, após uma discussão entre os envolvidos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde seguem internadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.