Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde seguem internadas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:22

Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso
Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso Crédito: Divulgação

Um homem, de 32 anos, suspeito de atropelar um casal em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso neste domingo (22). O crime ocorreu na sexta-feira (20), no bairro de Juca Rosa, após uma discussão entre os envolvidos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde seguem internadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Dois dias após cometer o crime, o suspeito se apresentou neste domingo (22) na 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), acompanhado de advogados, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal praticada contra a mulher.

