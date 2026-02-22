Suspeito de atropelar casal após discussão na Bahia é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:22
Um homem, de 32 anos, suspeito de atropelar um casal em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso neste domingo (22). O crime ocorreu na sexta-feira (20), no bairro de Juca Rosa, após uma discussão entre os envolvidos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde seguem internadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Dois dias após cometer o crime, o suspeito se apresentou neste domingo (22) na 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), acompanhado de advogados, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal praticada contra a mulher.