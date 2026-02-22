Acesse sua conta
Lancha com 15 pessoas bate em píer e deixa seis mortos

Caso ocorreu na divisa de SP e MG

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10:07

Caso ocorreu na divisa de SP e MG Crédito: Lindomar Cailton/EPTV

Seis pessoas morreram em um acidente com uma lancha no Rio Grande, entre os municípios de Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite deste sábado (21). Outras nove pessoas sobreviveram. As informações são do g1 Ribeirão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas haviam saído de um bar flutuante e seguiam para um rancho na região quando a embarcação colidiu contra um píer às margens do rio. Testemunhas informaram que a estrutura estava sem iluminação no momento da batida.

Moradores da região auxiliaram no resgate, junto com mergulhadores e agentes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Seis vítimas morreram ainda no local.

Segundo a Polícia Civil de Uberaba (MG), morreram no acidente o piloto da lancha, Wesley Carlos da Silva, de 45 anos; um menino de 5 anos; a mãe da criança; e outras três mulheres.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e Uberaba foram acionadas para atender à ocorrência. Ainda não há confirmação se as mortes foram causadas por afogamento ou pelos ferimentos provocados pelo impacto. Três das vítimas usavam colete salva-vidas.

Duas pessoas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde em Rifaina com ferimentos leves e, posteriormente, liberadas.

Ainda conforme os bombeiros, o piloto não possuía arrais - habilitação exigida pela Marinha para conduzir embarcações. O caso será investigado.

