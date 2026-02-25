CHUVA

Água invade e alaga hospital após temporal no interior da Bahia

Pacientes fizeram registros e compartilharam nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:22

Hospital alagado no interior da Bahia Crédito: Reprodução

As fortes chuvas que atingem a cidade de Cícero Dantas, no nordeste da Bahia, alagaram o Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães. Imagens compartilhadas por pacientes mostram que a água invadiu corredores e salas da unidade de saúde.

Em nota divulgada por meio do Instagram da prefeitura, a direção do hospital informou que os atendimentos não foram interrompidos. "As equipes de manutenção, infraestrutura e gestão hospitalar foram imediatamente acionadas e estão atuando de forma contínua para minimizar os impactos, garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais, bem como restabelecer plenamente o funcionamento dos serviços afetados", afirma.

Chuva em Cícero Dantas 1 de 7

Outras imagens da cidade mostram que ruas ficaram alagadas e registros de enxurradas. A Prefeitura de Cícero Dantas diz, em nota, que acompanha de perto a situação da cidade. "Foi registrada uma quantidade de chuva acima do esperado, exigindo atenção redobrada e monitoramento constante das áreas mais sensíveis. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para garantir a segurança de todos", diz.