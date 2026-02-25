PROCURADORIA

Pedro Maia toma posse para novo mandato à frente do MP da Bahia nesta sexta (27)

Ele fica no cargo até 2028

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:28

Pedro Maia Crédito: Reprodução

O atual procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, será reconduzido ao comando do Ministério Público do Estado (MP-BA) na próxima sexta-feira (27). A posse para o biênio 2026/2028 ocorrerá às 17h, no auditório da sede da instituição, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A solenidade contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de autoridades estaduais e municipais. À frente do MP desde 2024, Maia também preside o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), colegiado que reúne os chefes dos Ministérios Públicos do país.

Veja alguns destaques da gestão do procurador-geral:

Segurança pública

Na área, o MPBA realizou operações contra organizações criminosas e atuou em investigações relacionadas a tráfico de drogas e armas, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Em 2025, foram 96 operações.

A instituição também participou de ações de fiscalização da atividade policial e colaborou na formulação do plano estadual de redução da letalidade policial. No combate à sonegação, informou ter contribuído para a recuperação de R$ 145,2 milhões aos cofres estaduais neste ano.

Sustentabilidade

Entre as iniciativas ambientais está o projeto “Terra Protegida”, que formalizou mais de 80 acordos, criou 154 Reservas Particulares de Proteção Natural e previu a recuperação de cerca de 9 mil hectares degradados.

Houve ainda operações contra tráfico de animais silvestres, medidas relacionadas ao encerramento de lixões e a criação de um núcleo voltado a conflitos agrários e fundiários.

Desenvolvimento humano

O projeto “Raízes da Cidadania” reúne ações nas áreas de saúde, educação e direitos humanos. Desde novembro de 2024, passou por 26 municípios com baixos indicadores sociais, com inspeções em escolas, unidades de saúde e conselhos tutelares.