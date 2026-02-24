Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Cinquenta fichas são disponibilizadas às segundas, quartas, quintas e sextas, totalizando 200 pacientes triados por semana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:30

Hospital Municipal do Homem (HMH)
Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O Hospital Municipal do Homem (HMH), localizado em Monte Serrat, em Salvador, realiza mais um mutirão de triagem para cirurgias eletivas. Cinquenta fichas são disponibilizadas às segundas, quartas, quintas e sextas, totalizando 200 pacientes triados por semana.

A ação tem início às 8h e é aberta para homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos, com indicação cirúrgica para histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas. O atendimento acontece por ordem de chegada.

Veja cinco curiosidades sobre o Hospital Municipal do Homem

Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
1 de 6
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução

De acordo com o médico e diretor técnico do HMH, André Luiz Araújo, o mutirão começou em novembro de 2025 para eliminar as filas de espera para cirurgias eletivas. “Hoje, o paciente sabe que vai chegar e ser acolhido em um setor específico no ambulatório, com 50 vagas para que eles fiquem acomodados, sentados e sendo tratados com dignidade. A demanda tem sido grande, nós fazemos 20 cirurgias aos sábados e 20 aos domingos. Já na terça e quinta, nós temos feito de 12 a 15 cirurgias por noite”, contabilizou.

As cirurgias nos finais de semana começam por volta das 7h, e as agendadas, nas terças e quintas, a partir das 19h. O centro cirúrgico do hospital tem capacidade para realizar cirurgias de correção de hérnia umbilical, inguinal e outras hérnias mais raras.

Além disso, são realizados procedimentos de retirada de vesícula (colecistectomia) e histerectomia (retirada do útero por mioma). Até o presente momento, foram realizadas aproximadamente 324 cirurgias.

O hospital possui todo o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) para que, em caso de necessidade, o paciente realize exames pré-operatórios pendentes, proporcionando agilidade no processo.

Durante a triagem, as equipes médicas analisam o quadro clínico dos pacientes e definem a elegibilidade para os procedimentos. É indispensável apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS. Caso possua, o usuário também deve levar exames pré-operatórios atualizados, o que contribui para uma avaliação mais ágil.

Mais recentes

Imagem - Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador

Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia
Imagem - 12 suspeitos de atirar contra turistas gaúchas no sul da Bahia são presos

12 suspeitos de atirar contra turistas gaúchas no sul da Bahia são presos

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta