SAÚDE

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Cinquenta fichas são disponibilizadas às segundas, quartas, quintas e sextas, totalizando 200 pacientes triados por semana

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:30

Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O Hospital Municipal do Homem (HMH), localizado em Monte Serrat, em Salvador, realiza mais um mutirão de triagem para cirurgias eletivas. Cinquenta fichas são disponibilizadas às segundas, quartas, quintas e sextas, totalizando 200 pacientes triados por semana.

A ação tem início às 8h e é aberta para homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos, com indicação cirúrgica para histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas. O atendimento acontece por ordem de chegada.

De acordo com o médico e diretor técnico do HMH, André Luiz Araújo, o mutirão começou em novembro de 2025 para eliminar as filas de espera para cirurgias eletivas. “Hoje, o paciente sabe que vai chegar e ser acolhido em um setor específico no ambulatório, com 50 vagas para que eles fiquem acomodados, sentados e sendo tratados com dignidade. A demanda tem sido grande, nós fazemos 20 cirurgias aos sábados e 20 aos domingos. Já na terça e quinta, nós temos feito de 12 a 15 cirurgias por noite”, contabilizou.

As cirurgias nos finais de semana começam por volta das 7h, e as agendadas, nas terças e quintas, a partir das 19h. O centro cirúrgico do hospital tem capacidade para realizar cirurgias de correção de hérnia umbilical, inguinal e outras hérnias mais raras.

Além disso, são realizados procedimentos de retirada de vesícula (colecistectomia) e histerectomia (retirada do útero por mioma). Até o presente momento, foram realizadas aproximadamente 324 cirurgias.

O hospital possui todo o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) para que, em caso de necessidade, o paciente realize exames pré-operatórios pendentes, proporcionando agilidade no processo.