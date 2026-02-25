Acesse sua conta
Depois de um longo acúmulo emocional, três signos finalmente fecham ciclos e começam uma era de cura hoje (25 de fevereiro)

Um dia que marca despedidas emocionais importantes e abre espaço para alívio, consciência e reconstrução interna

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução

A partir do dia de hoje, 25 de fevereiro, três signos atravessam um momento decisivo de cura emocional. Não se trata de esquecer o que foi vivido, mas de finalmente compreender, aceitar e soltar. A tristeza acumulada começa a perder o controle, dando lugar a mais leveza, presença e vontade de seguir em frente com mais verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que sustentou a tristeza por tempo demais, muitas vezes acreditando que ela fazia parte de quem você é. Em 25 de fevereiro, algo se esclarece internamente e você entende que negar a própria felicidade virou um hábito silencioso. Esse reconhecimento não dói, liberta. Ao aceitar que já sofreu o suficiente, você se permite viver o agora com menos culpa. A cura começa quando você para de se punir por sentir.

Dica cósmica: Não confunda sensibilidade com obrigação de carregar peso emocional.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Sagitário: Em 25 de fevereiro, você recupera a noção clara do próprio valor. Depois de se diminuir para lidar com dores antigas, surge uma sensação de leveza difícil de ignorar. A esperança retorna, não como promessa vazia, mas como certeza interna. Você entende que a tristeza teve um papel, mas não pode mais comandar sua história. O passado vira aprendizado, não prisão.

Dica cósmica: Honre o que aprendeu, mas não volte para onde já doeu.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Peixes: Esse dia marca um alívio emocional significativo, como se algo finalmente saísse do seu peito. Você reconhece que não pode mais conviver com a tristeza como companhia constante. A cura começa quando você diz não ao excesso e sim aos pequenos prazeres da vida. A partir de 25 de fevereiro, tudo fica mais leve, desde que você escolha se priorizar. Sentir não é sofrer para sempre.

Dica cósmica: Cuidar de si também é um ato de coragem.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Câncer Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

