ASTROLOGIA

Depois de um longo acúmulo emocional, três signos finalmente fecham ciclos e começam uma era de cura hoje (25 de fevereiro)

Um dia que marca despedidas emocionais importantes e abre espaço para alívio, consciência e reconstrução interna

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos Crédito: Reprodução

A partir do dia de hoje, 25 de fevereiro, três signos atravessam um momento decisivo de cura emocional. Não se trata de esquecer o que foi vivido, mas de finalmente compreender, aceitar e soltar. A tristeza acumulada começa a perder o controle, dando lugar a mais leveza, presença e vontade de seguir em frente com mais verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você percebe que sustentou a tristeza por tempo demais, muitas vezes acreditando que ela fazia parte de quem você é. Em 25 de fevereiro, algo se esclarece internamente e você entende que negar a própria felicidade virou um hábito silencioso. Esse reconhecimento não dói, liberta. Ao aceitar que já sofreu o suficiente, você se permite viver o agora com menos culpa. A cura começa quando você para de se punir por sentir.

Dica cósmica: Não confunda sensibilidade com obrigação de carregar peso emocional.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

Sagitário: Em 25 de fevereiro, você recupera a noção clara do próprio valor. Depois de se diminuir para lidar com dores antigas, surge uma sensação de leveza difícil de ignorar. A esperança retorna, não como promessa vazia, mas como certeza interna. Você entende que a tristeza teve um papel, mas não pode mais comandar sua história. O passado vira aprendizado, não prisão.

Dica cósmica: Honre o que aprendeu, mas não volte para onde já doeu.

10 livros para quem é do signo de Sagitário 1 de 10

Peixes: Esse dia marca um alívio emocional significativo, como se algo finalmente saísse do seu peito. Você reconhece que não pode mais conviver com a tristeza como companhia constante. A cura começa quando você diz não ao excesso e sim aos pequenos prazeres da vida. A partir de 25 de fevereiro, tudo fica mais leve, desde que você escolha se priorizar. Sentir não é sofrer para sempre.

Dica cósmica: Cuidar de si também é um ato de coragem.