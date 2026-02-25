BBB 26 terá dinâmica que 'expulsa' participante da casa e muda o rumo do Paredão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:23
O BBB 26 terá uma dinâmica especial na próxima sexta-feira (27), capaz de mexer diretamente com o jogo e com as alianças da semana. A novidade foi revelada ao público por Tadeu Schmidt na edição ao vivo desta terça-feira (24) e tem ligação direta com a informação privilegiada recebida por Alberto Cowboy durante o Ganha-Ganha.
Segundo o apresentador, na sexta-feira, um dos participantes será obrigado a deixar o interior da casa e passar um período vivendo na área externa. A consequência não para por aí. No domingo (1º), essa mesma pessoa terá o poder de emparedar um rival, ganhando uma influência direta na formação do próximo paredão.
"Eles não podem saber mais detalhes ainda, mas eu já adianto para vocês. Na sexta, vai ter uma dinâmica e, como consequência, uma pessoa vai ser obrigada a viver na parte externa da casa. No domingo, essa mesma pessoa vai emparedar alguém", anunciou Tadeu.
A dinâmica já havia sido antecipada de forma indireta quando Alberto Cowboy precisou fazer uma escolha no Ganha-Ganha. Ele optou por receber uma informação privilegiada acompanhada de R$ 10 mil, abrindo mão de dobrar o valor para R$ 20 mil. Como recompensa, o mineiro foi alertado de que, nesta semana, trabalhar bem as alianças será fundamental, já que quem ficar por último na dinâmica de sexta-feira sofrerá consequências importantes no jogo.
Mais detalhes sobre como a atividade vai funcionar devem ser revelados apenas na própria sexta-feira, dia tradicionalmente reservado pelo programa para dinâmicas com impacto direto na convivência e na estratégia dos participantes.