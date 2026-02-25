Acesse sua conta
BBB 26 terá dinâmica que 'expulsa' participante da casa e muda o rumo do Paredão

Informação recebida por Alberto Cowboy antecipa que alianças serão importantes nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:23

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Globo

O BBB 26 terá uma dinâmica especial na próxima sexta-feira (27), capaz de mexer diretamente com o jogo e com as alianças da semana. A novidade foi revelada ao público por Tadeu Schmidt na edição ao vivo desta terça-feira (24) e tem ligação direta com a informação privilegiada recebida por Alberto Cowboy durante o Ganha-Ganha.

Segundo o apresentador, na sexta-feira, um dos participantes será obrigado a deixar o interior da casa e passar um período vivendo na área externa. A consequência não para por aí. No domingo (1º), essa mesma pessoa terá o poder de emparedar um rival, ganhando uma influência direta na formação do próximo paredão.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
1 de 6
Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

"Eles não podem saber mais detalhes ainda, mas eu já adianto para vocês. Na sexta, vai ter uma dinâmica e, como consequência, uma pessoa vai ser obrigada a viver na parte externa da casa. No domingo, essa mesma pessoa vai emparedar alguém", anunciou Tadeu.

A dinâmica já havia sido antecipada de forma indireta quando Alberto Cowboy precisou fazer uma escolha no Ganha-Ganha. Ele optou por receber uma informação privilegiada acompanhada de R$ 10 mil, abrindo mão de dobrar o valor para R$ 20 mil. Como recompensa, o mineiro foi alertado de que, nesta semana, trabalhar bem as alianças será fundamental, já que quem ficar por último na dinâmica de sexta-feira sofrerá consequências importantes no jogo.

Mais detalhes sobre como a atividade vai funcionar devem ser revelados apenas na própria sexta-feira, dia tradicionalmente reservado pelo programa para dinâmicas com impacto direto na convivência e na estratégia dos participantes.

