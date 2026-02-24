Acesse sua conta
Itaú anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador e transfere mais de 22 mil clientes

Banco afirma que focam em 'experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada' para os clientes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:08

Agência será fechada em Camaçari
Agência será fechada em Camaçari Crédito: Reprodução/Google Maps

Mais uma agência do Itaú será fechada na Bahia. Desta vez, a empresa encerrará as atividades do banco localizado na Avenida 28 de Setembro, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 18 de março. Mais de 22 mil clientes serão impactados com a transferência para outra agência. 

A empresa afirma que o fechamento da agência integra o movimento de investimentos em "uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada" para os clientes. O Itaú Unibanco diz que cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais. "Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado", diz. 

Com o fechamento, os clientes da agência 7689 serão transferidos para a agência 0501, situada na Avenida Getúlio Vargas, também no Centro da cidade. "A mudança garante a continuidade do atendimento presencial, além do acesso aos canais digitais e aos caixas eletrônicos disponíveis na região", acrescenta o Itaú. 

Agências fechadas na Bahia em 2025

Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
1 de 4
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia

O banco que será fechado conta com cerca de 22 mil clientes ativos, sendo 3 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 7,5 mil clientes de empresas locais que têm as folhas salariais vinculadas à agência. A unidade emprega 25 funcionários. Os dados são da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. 

Em 10 de fevereiro, a Prefeitura de Camaçari promoveu uma reunião para discutir o impacto do fechamento da agência na cidade. O encontro reuniu representantes da instituição financeira, sindicatos e movimentos organizados de trabalhadores. O objetivo era buscar alternativas diante da decisão informada pelo banco, o que, até o momento, não foi divulgado. 

