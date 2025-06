FIM DAS ATIVIDADES

Moradores protestam após único banco de cidade baiana anunciar fechamento

A agência bancária mais próxima fica localizada a 60 quilômetros de distância

Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2025 às 17:47

População de Rio do Pires protesta contra decisão do Bradesco de fechar a única agência da cidade Crédito: Reprodução

Imagine precisar sacar uma quantia em dinheiro com urgência e, para isso, ser obrigado a viajar até uma cidade localizada a 50 quilômetros de distância. Essa realidade está cada vez mais próxima de ser enfrentada por moradores de Rio do Pires, município da região centro-sul da Bahia. O Bradesco anunciou o fim das atividades da única agência bancária da cidade, o que provocou protestos nesta quarta-feira (4). >

A operação da agência deverá ser encerrada em junho, período de maior movimentação da economia da cidade, por conta do São João. A população de 10,4 mil habitantes não conta com outra agência em Rio do Pires, e a mais próxima fica em Paramirim. Moradores preocupados com o fim da agência lotaram a Câmara de Vereadores da cidade, onde uma audiência pública debateu o tema. Depois, um protesto foi realizado pelas ruas da cidade. >

Entre outubro de 2023 e março deste ano, o Bradesco fechou unidades, entre agências e pontos de atendimento, em 36 cidades da Bahia, como mostrou reportagem do CORREIO. Ao menos três municípios ficaram sem agências porque o Bradesco era o único banco físico da cidade, de acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia. São elas: Palmeiras, Rodelas e Ipecaetá. A reportagem entrou em contato com o Bradesco sobre o encerramento das atividades em cidades baianas, mas não obteve retorno até esta publicação.>

O banco anunciou que encerrará as atividades em Rio do Pires, onde o protesto aconteceu nesta quarta-feira (4), e nas cidades de Olindina e Itagimirim. "A agência do Bradesco é a única que atende os moradores de Rio do Pires. Fechando esta, a próxima mais perto fica localizada a 50 quilômetros. Por isso, há um apelo da população, inclusive dos comerciantes, que vão ficar desassistidos", afirma Elder Perez, presidente do sindicato que esteve presente na mobilização no interior do estado. >

A população idosa, que muitas vezes têm dificuldade em acessar serviços digitais, deve ser a mais prejudicada. Em Rio do Pires, 21,25% dos moradores têm 60 anos ou mais. Outro problema é a baixa conexão à internet, que dificulta o acesso aos meios digitais e pagamentos via Pix, por exemplo.

Mobilização

Uma reunião entre o Sindicato dos Bancários e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) foi realizada em maio, em Salvador, para discutir os impactos dos fechamentos de bancos no interior do estado. O superintendente do Procon-BA, Tiago Venâncio, explicou que o órgão estuda acionar o Ministério Público estadual. >

"Ainda não temos como manifestar uma possível manifestação antes de analisar todas as informações. Mas estamos fazendo essa análise para encaminhar ao Ministério Público para que ele também tenha ciência do que está ocorrendo e tomar medidas cabíveis", afirmou Tiago Venâncio. "Por mais que exista a informatização dos serviços, os consumidores não podem ficar desassistidos do serviço, principalmente no interior", completou.>

No Maranhão, uma decisão judicial determinou a suspensão do processo de encerramento de atividades do Bradesco em 16 municípios do estado, no mês de abril. A determinação atende a um pedido do Procon daquele estado.

Problema nacional

Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil encerraram em conjunto as atividades de 856 agências no Brasil apenas no ano passado. Desde 2014, foram mais de cinco mil endereços extintos. Só o Bradesco fechou 380 agências em 2024. O banco privado passa por reestruturação para se manter rentável. "A nossa base de clientes cresceu em 2,1 milhões em 2024, e 99% das nossas transações foram feitas pelo digital”, disse Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, em coletiva de imprensa em fevereiro deste ano.>