QUALIDADE DE VIDA

Distúrbios do sono e alterações no olfato: veja como a sinusite crônica pode afetar sua saúde

Especialista destaca os tratamentos mais eficazes disponíveis

Dor de cabeça persistente, sensação de peso no rosto, nariz entupido, secreção constante e cansaço frequente. Esses são alguns dos sintomas enfrentados por quem convive com a sinusite crônica, inflamação prolongada dos seios da face que pode durar mais de 12 semanas e impactar diretamente a qualidade de vida. No entanto, muito além de um simples desconforto, a condição pode estar associada a prejuízos à saúde geral, incluindo distúrbios do sono, alterações no olfato e complicações respiratórias. >