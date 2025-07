EDUCAÇÃO

Instituto Claro oferece curso gratuito para professores com internet de graça por 1 ano; veja como se inscrever

Inscrições estão abertas de 21 de julho a 15 de setembro

As inscrições estão abertas de 21 de julho a 15 de setembro e podem ser feitas no site do Instituto Claro. Os participantes selecionados terão acesso a uma trilha formativa online, com encontros síncronos ao vivo, com especialistas; minicursos online com certificado; atividades práticas; participação em desafios temáticos, com possibilidade de premiação; acesso completo ao Portal do Instituto Claro, com centenas de recursos educacionais digitais>