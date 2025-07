EMPREGO

Salário de R$ 19,9 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concursos

Candidaturas podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (21)

A prefeitura de Hortolândia, em São Paulo, abriu inscrições para seis concursos públicos com o objetivo de preencher 32 vagas imediatas e outras vagas de cadastro reserva. As remunerações podem chegar a R$ 19,9 mil. As inscrições poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira (21). As provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de agosto. >