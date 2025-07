EMPREGO

Salário de R$ 11 mil: PM está com inscrições abertas para concurso

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 21 de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de julho de 2025 às 21:52

Polícia Militar do Amapá Crédito: Israel Cardoso/GEA

O governo do estado do Amapá abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de preencher vagas para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar. São 240 vagas para o cadastro reserva. Para o cargo de 2º Tenente da PM-AP, a remuneração inicial de R$ 11.375,37, segundo o G1 Amapá. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 21 de agosto. As provas objetivas serão aplicadas no dia 2 de novembro.>

A candidatura é realizada via internet, no site da banca Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00. As isenções podem ser solicitadas até esta sexta-feira (18). As pessoas que poderão solicitar a isenção da taxa de inscrições são: >

Doadores de sangue e medula óssea;

Mesários voluntários;

Inscritos no CadÚnico.

>

Os requisitos para o cargo são: ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A primeira fase do concurso consiste na realização da prova objetiva, no dia 2 de novembro, na cidade de Macapá. Os candidatos classificados na 1ª fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva) serão convocados para comparecerem à 2ª fase - Exame Documental, de caráter eliminatório. Os aprovados vão passar para para a 3ª fase, de Avaliação das Capacidades Físicas (ACF). A 4ª fase é de Avaliação Psicológica. Na 5ª fase é realizado o exame de saúde e na 6ª uma investigação social. Os aprovados em todas as fases vão ingressar no curso de formação. >