13 carreiras do futuro impulsionadas pela inteligência artificial

Quem estiver preparado para aprender e desenvolver habilidades terá grandes oportunidades

Portal Edicase

Publicado em 17 de julho de 2025 às 18:35

A inteligência artificial tem impactado o mercado de trabalho Crédito: Imagem: BOY ANTHONY | Shutterstock

A inteligência artificial (IA) está remodelando o mercado de trabalho a uma velocidade sem precedentes. Novas carreiras estão surgindo enquanto outras são automatizadas, e os profissionais precisam se preparar para funções que ainda nem foram criadas. >

Conforme o “Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025”, do Fórum Econômico Mundial, a IA deve gerar 170 milhões de empregos globalmente nos próximos cinco anos, enquanto 92 milhões de postos de trabalho podem ser extintos, resultando em um saldo positivo de 78 milhões de novas oportunidades. Além disso, essa tecnologia deve contribuir com aproximadamente 17 trilhões de euros para a economia global até 2030, impulsionando a transformação de diversas indústrias e criando mercados. >

“A inteligência artificial não está apenas substituindo empregos, mas criando novas oportunidades que antes nem imaginávamos. A chave para os profissionais será desenvolver habilidades complementares à tecnologia e aprender a utilizá-la a seu favor”, afirma o especialista em tecnologia, CEO Advisor e presidente da Editora Brasport, Antonio Muniz. >

Impacto da IA no mercado de trabalho

A inteligência artificial já está transformando setores como saúde, finanças, marketing e indústria. Ferramentas de automação substituem tarefas repetitivas, enquanto algoritmos avançados otimizam processos e decisões. >

No entanto, isso não significa uma redução geral no número de empregos, mas uma evolução nas competências exigidas. Profissões como engenheiro de prompt, gestor de ética em IA e especialista em automação são algumas das funções recentes impulsionadas por essa revolução. >

“Um ótimo exemplo são os pilotos de drone. Quando este aparelho surgiu, houve um boom em querer ter e utilizar. No entanto, uma nova profissão surgiu: os pilotos de drone com curso e capacitação para ele. Quem imaginaria a existência de uma profissão como esta há alguns anos? Isso vale para posições que ainda sequer existem, mas que serão pautadas pelas mudanças causadas pela tecnologia e, principalmente, pela inteligência artificial”, explica Antonio Muniz. >

Se preparando para o futuro

A adaptação é essencial. Desenvolver habilidades humanas, como criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional e habilidades interpessoais, continua sendo fundamental, pois a IA pode processar dados , mas não substitui a empatia ou a capacidade de inovação humana. >

É essencial também entender quais são seus pontos fortes e quais tipos de trabalho combinam com sua personalidade. “As smart skills — competências comportamentais e emocionais que complementam as habilidades técnicas —, quando utilizadas eficazmente, permitem que os profissionais direcionem sua energia para atividades mais alinhadas aos seus talentos, otimizando tempo e resultados”, orienta Antonio Muniz, que é autor do livro “Smart Skills: Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz”. >

Dessa forma, é possível evitar o desgaste causado por tarefas desalinhadas com suas capacidades e interesses. “Entre as competências mais importantes, estão a inteligência emocional, a adaptabilidade, a comunicação eficaz e a gestão do estresse, todas essenciais para manter a saúde mental e uma performance sustentável”, completa o especialista. >

Colaboração entre humanos e IA

É necessário aprender a trabalhar com IA em vez de temê-la. Para o especialista em dados e inovação e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Kenneth Corrêa, o futuro do trabalho será definido pela colaboração entre humanos e IA, não pela substituição. >

“Vejo três grandes tendências : primeiro, a emergência dos ‘arquitetos de IA’, profissionais que desenham e gerenciam redes de agentes inteligentes para otimizar processos empresariais. Segundo, os ‘especialistas em prompt engineering’, que dominam a arte de extrair os melhores resultados das ferramentas de IA generativa. E terceiro, os ‘consultores de transformação digital’, que ajudam empresas a implementar e escalar soluções de IA de forma estratégica. Por isso, os profissionais que dominam ferramentas baseadas em inteligência artificial terão vantagem competitiva no mercado”, afirma. >

Aprendizado contínuo

Outro ponto importante é investir em aprendizado contínuo. Com a rápida evolução tecnológica, cursos e certificações em novas tecnologias são indispensáveis, e plataformas de ensino online oferecem capacitações em IA, ciência de dados e automação. >

Também é primordial saber explorar novas áreas e setores, estar aberto às mudanças de carreira e novas oportunidades. Setores como cibersegurança, biotecnologia e economia digital estão em expansão e demandarão novos perfis profissionais. >

O futuro do trabalho exigirá flexibilidade, disposição para aprender rapidamente e autoconhecimento. Profissionais que se reinventam e acompanham as tendências terão mais chances de sucesso. >

A inteligência artificial está ajudando na criação de novas profissões Crédito: Imagem: SuPatMaN | Shutterstock

Profissões do futuro impulsionadas pela IA

Abaixo, confira algumas carreiras que serão impulsionadas pela inteligência artificial ! >

1. Engenheiro de personalidade de IA

Cria e ajusta a personalidade de assistentes virtuais e chatbots para interações mais naturais e humanizadas. Esse profissional combina habilidades de design de conversação, psicologia e linguística para tornar os sistemas mais intuitivos e engajadores. >

2. Gerente de ética em inteligência artificial

Garante que sistemas de IA sigam princípios éticos, evitando vieses e impactos negativos para a sociedade. Essa função envolve a definição de diretrizes para o desenvolvimento e implementação de IA responsável. >

3. Curador de experiência de metaverso

Especialista na criação e personalização de ambientes imersivos para empresas, educação e entretenimento dentro do metaverso. Esse profissional ajudará a projetar mundos virtuais envolventes e interativos. >

4. Auditor de algoritmos

Revisa e avalia algoritmos para garantir que sejam transparentes, livres de vieses e erros. Profissionais dessa área trabalharão para aprimorar a confiabilidade e a justiça dos sistemas automatizados. >

5. Especialista em descontinuação de IA

Supervisiona a transição segura e ética na desativação de sistemas de IA que não são mais necessários ou apresentam riscos. Esse profissional será essencial para evitar impactos negativos na sociedade e nas operações empresariais. >

6. Treinador de inteligência artificial

Ensina modelos de IA a interpretar comandos com maior precisão e contexto. Trabalha diretamente com cientistas de dados e engenheiros de machine learning para melhorar a eficiência dos modelos de IA. >

7. Designer de interação homem-máquina

Otimiza a interface entre humanos e máquinas para garantir experiências intuitivas e eficientes. Essa profissão envolve o desenvolvimento de UX/UI (Experiência do Usuário / Interface do Usuário) para dispositivos de IA e tecnologias assistivas. >

8. Consultor de produtividade assistida por IA

Ajuda empresas a integrar IA para aumentar a eficiência sem comprometer a criatividade e a tomada de decisões humanas. Esse profissional treina equipes para maximizar o uso de IA no dia a dia corporativo. >

9. Curador de dados para IA

Especialista em preparar datasets limpos e relevantes para treinar IAs, garantindo que os modelos aprendam com informações precisas e livres de vieses. >

10. Designer de experiências aumentadas

Combina IA com realidade aumentada para criar experiências imersivas e interativas para diversas indústrias, incluindo entretenimento e educação. >

11. Gestor de colaboração humano-IA

Especialista em otimizar a interação entre times humanos e agentes de IA, garantindo um equilíbrio eficiente entre automação e trabalho humano. >

12. Estrategista de privacidade digital

Equilibra o uso de dados para IA com proteção da privacidade , garantindo conformidade com regulamentações e segurança para os usuários. >

13. Desenvolvedor de personalidade de IA

Cria ‘personas’ para chatbots e assistentes virtuais, garantindo que interajam de forma humanizada e eficaz com os usuários. >

“A inteligência artificial está transformando o trabalho, mas não precisa ser encarada como uma ameaça. Quem estiver preparado para aprender continuamente e desenvolver habilidades complementares à tecnologia terá grandes oportunidades. O futuro do trabalho pertence àqueles que conseguem evoluir com as mudanças”, finaliza Antonio Muniz. >