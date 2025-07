OPORTUNIDADE

Construtora Tenda anuncia vagas de emprego na Bahia

Benefícios incluem auxílio-creche até os 2 anos do bebê, licença paternidade contínua e clube de parcerias

A Construtora Tenda está com oito vagas abertas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para montador de forma. As oportunidades são para trabalho no formato presencial. >