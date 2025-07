SORTUDA

Saiu o resultado do sorteio da Nota Premiada Bahia: veja quem ganhou R$ 1 milhão

Esse foi o sétimo sorteio do milhão realizado desde o lançamento da Nota Premiada, em 2018

Tharsila Prates

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:38

Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA

Foi divulgado nesta quinta-feira (17) o resultado do sorteio especial de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia, do governo do estado, que acontece uma vez ao ano, premiando um único participante. Dessa vez, quem se tornou milionária foi uma moradora de Salvador.>

Esse foi o sétimo sorteio do milhão realizado desde o lançamento da Nota Premiada, em 2018. Com o último resultado, a lista de vencedores do prêmio especial soma quatro moradores da capital e três do interior do estado. >

Concorreram ao prêmio de R$ 1 milhão os bilhetes eletrônicos gerados entre junho de 2024 e maio de 2025, a partir de notas fiscais emitidas com o CPF do participante nas compras em estabelecimentos comerciais da Bahia. >

Os resultados são publicados neste site, na aba “Sorteios – Detalhes dos Sorteios” e também no Instagram da Nota Premiada (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): Instagram (@sefazbahia), no X (@sefazbahia) e Facebook @sefaz.govba.>

Como participar>

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), que coordena a Nota Premiada, lembra que a campanha realiza ainda sorteios mensais regulares, sempre com uma premiação de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Neste caso, valem somente as notas fiscais emitidas no mês anterior ao sorteio, que contenham o CPF do participante. O próximo sorteio regular terá resultado divulgado no dia 31 de julho.>

Para participar dos sorteios, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, indicar até duas instituições filantrópicas para apoiar, uma da área de saúde e outra da social, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. >

Já foram premiadas 6.051 pessoas em todos os sorteios realizados, das quais 3.626 moram na capital, 2.421 no interior e quatro fora do estado. Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com 862 mil inscritos.>

Apoio a entidades filantrópicas>

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem se cadastra na campanha também passa a apoiar entidades filantrópicas inscritas no Programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Toda vez que o participante insere o CPF na nota, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.>