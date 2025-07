GREVE

90% das escolas estão abertas e 70% dos professores retornaram às unidades de ensino em Salvador

Prefeitura de Salvador faz apelo pelo fim da greve do magistério

O número vem crescendo nos últimos dias, apesar da manutenção da greve do magistério. A gestão municipal reforça seu apelo para que os trabalhadores que seguem em greve retornem aos seus postos de trabalho e para que as unidades que estão fechadas retornem ao funcionamento.>

Ainda segundo a Prefeitura, a campanha salarial de 2025 resultou em aumentos que variam de 9% a 18% para os profissionais da educação, percentuais que estão muito acima do reajuste do piso nacional, que foi de 6,27%. >

Com a nova legislação, aprovada pela Câmara Municipal, nenhum professor de Salvador receberá remuneração inferior ao piso nacional, hoje fixado no valor de R$4.867,77. Inclusive, os aumentos garantidos em Salvador estão entre os maiores do país se comparados aos percentuais oferecidos e aprovados em diversas capitais e estados para a categoria dos profissionais da educação.>

De acordo com a gestão municipal, a tabela de vencimentos estabelecida pela nova legislação é irrevogável, pois tal revogação representaria redução de vencimentos, o que é vedado pela Constituição Federal. A Prefeitura, entretanto, dentro da mesa de diálogo com representantes da categoria, negociou rever parcialmente a lei, garantindo alguns pontos que haviam sido solicitados. >

Por fim, a gestão municipal pontua que há sucessivas decisões judiciais que decretaram a greve como ilegal desde o dia 7 de maio e determinaram o fim imediato do movimento. A mais recente, no dia 4 de julho, aumentou a multa diária ao sindicato para R$200 mil, além de bloquear os repasses de contribuições sindicais tanto do município como do estado e intimar os dirigentes sobre os riscos de descumprir ordens judiciais nas esferas civil e penal.>