EM MINAS GERAIS

Líderes de facção de Eunápolis ligada ao Comando Vermelho são presos

Suspeitos são responsáveis por ordenar ataques contra agentes do Estado, coordenar homicídios e comandar redes do tráfico

Dois líderes do grupo criminoso Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção vinculada ao Comando Vermelho (CV), foram presos na manhã desta quinta-feira (17), na região de Contagem, Minas Gerais. Os dois são responsáveis por ordenar ataques contra agentes do Estado, entre eles o ataque ao diretor do Presídio de Eunápolis , que terminou com o motorista baleado , além de coordenar homicídios e comandar redes de tráfico de drogas na região do Extremo Sul da Bahia.>

A 'Operação Conexão' foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul). Foram presos em flagrante a esposa de um dos traficantes e um parceiro dela. Eles foram identificados apenas pelas iniciais 'C.M.C.A' e 'C.L.B.R'. >

As investigações do MP-BA indicam que um deles é acusado de ser o responsável pela logística de distribuição de drogas da facção, enquanto o outro lidera as operações do grupo nos bairros Gusmão e no centro de Eunápolis, além de possuir histórico de envolvimento em homicídio qualificado com morte de uma criança como vítima colateral em 2019.>