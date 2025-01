16 FUGITIVOS

Diretora exonerada do Presídio de Eunápolis é presa por suspeita de facilitar fuga

Segundo a polícia, Joneuma Silva Neres é investigada também por colaborar com organização criminosa

Tharsila Prates

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 23:38

Prisão foi realizada nesta quinta-feira Crédito: Divulgação Ascom PC

A ex-diretora do Presídio de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi presa na noite desta quinta-feira (23), por volta das 21h, em decorrência de investigações relacionadas à fuga de 16 presos ocorrida em 12 de dezembro de 2024. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, que solicitou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi expedido pela Comarca de Eunápolis. >

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Eunápolis, Joneuma teria facilitado a ação de criminosos que promoveram a invasão e a fuga no presídio. Além disso, segundo a Polícia Civil, foi identificada a ligação da ex-diretora com uma organização criminosa.>

A prisão de Joneuma ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades de uma agência bancária, na cidade do extremo sul baiano. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com a suspeita diversos itens, incluindo aparelhos celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie. Todo o material foi apresentado na delegacia.>

Após ser conduzida à unidade policial, Joneuma foi submetida a exame pericial e será transferida ainda nesta quinta-feira para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Ainda de acordo com a PC, a investigação segue em andamento.>

Joneuma foi exonerada do cargo recentemente após a fuga dos 16 detentos do presídio. Desses 16, um foi localizado e morto pela polícia. Ele estava escondido em um imóvel, na própria cidade de Eunápolis. Ao menos outros três suspeitos que ajudaram na fuga foram mortos, e dois, presos.>

A fuga>

O grupo fortemente armado acessou o pavilhão B, no dia 12 de dezembro, com uma teresa - corda feita com lençóis. Um vídeo flagra o momento em que eles saem com os presos da unidade através de um buraco no alambrado.>

O objetivo dos criminosos era resgatar o preso Ednaldo Pereira Souza. Conhecido como Dadá, ele é apontado como chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ao foragido, são atribuídos crimes de homicídios em cidades como Eunápolis e Porto Seguro, com o objetivo de ampliar a atuação da facção. Após trocar tiros com policiais penais, os invasores foram até a cela de Dadá, mas liberaram também outros membros do PCE.>