APÓS ATENTADO

Suspeito de atirar contra motorista de diretor do presídio em Eunápolis é capturado

Homem possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:46

Principal suspeito de atirar contra motorista do diretor do presídio de Eunápolis é capturado durante tentativa de fuga Crédito: Ascom PC

O principal suspeito de atirar contra o motorista do diretor do Presídio de Eunápolis foi capturado na manhã desta quarta-feira (21), quando tentava fugir de um cerco policial.>

O homem estava distante pouco mais de 50km do local do atentado e possui passagens por homicídio, ocultação de cadáver e roubo. Ele foi flagrado na cidade de Itapebi, com uma pistola, carregador e munições. Uma mulher que o acompanhava também foi detida. >

A polícia também já identificou o mandante do crime e ressalta que informações sobre outros criminosos envolvidos no ataque podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido, a ligação é gratuita e o serviço funciona 24h.>

Diretor do presídio em Eunápolis era alvo de crime

Um funcionário que presta serviço terceirizado no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, ficou gravemente ferido em um atentado a tiros que teria o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves, como alvo inicial. >

Em nota enviada no final da noite de terça-feira (20), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que o funcionário terceirizado da empresa cogestora Reviver, que trabalha no Conjunto Penal de Eunápolis, foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto dirigia, nas proximidades da unidade prisional.>

Ele foi socorrido para o Hospital de Eunápolis, onde se encontra em estado gravíssimo. A Seap lamentou o ocorrido e disse que está acompanhando o estado de saúde do funcionário, que atua como motorista.>

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi baleado em uma das mãos e uma das pernas. Ele está fora de perigo, segundo testemunhas.>

O policial penal Jorge Magno Alves Pinto assumiu o cargo em dezembro de 2024 após a fuga de detentos da unidade. Apenas um foi localizado e acabou morto, porque, segundo as forças de segurança, reagiu à abordagem.>