Diretor de presídio na Bahia recebeu ameaças antes de atentado

Motorista foi ferido em ataque e está em estado grave

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2025 às 06:53

Carro foi alvo de ataque pela noite Crédito: Reprodução

O diretor do presídio de Eunápolis, Jorge Magno Alves Pinto, já vinha recebendo ameaças de morte antes de ser alvo de um atentado na noite de terça-feira (20) no município. >

O ataque aconteceu contra um carro em uma avenida perto do presídio, no entanto, o policial penal não estava no veículo. Um motorista que presta serviço terceirizado para a prisão foi atingido e está internado em estado grave. Imagens mostram o automóvel branco com diversas marcas de tiros na frente. >

Vídeos que circulam nas redes ainda mostram o desespero de passageiros que estavam em um transporte atrás do carro alvejado. Neles, uma mulher com uma criança no colo fala para todos se abaixarem. >

Já o diretor recebeu reforço de segurança, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia. Forças Policiais Estaduais e Federais iniciaram ainda ontem um protocolo de ações de inteligência e repressão qualificada para identificar e capturar os autores e mandantes do crime. >

Câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas, entre outras medidas de investigação estão sendo promovidas. A pasta pede que, quem tiver informações sobre os possíveis autores podem entrar em contato com a polícia através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).>

A reportagem questionou para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) sobre a segurança do diretor antes do atentado, mas não recebeu detalhes. O espaço segue aberto. >

O policial penal Jorge Magno Alves Pinto assumiu o cargo em dezembro de 2024 após a fuga de detentos da unidade. Apenas um foi localizado e acabou morto, porque, segundo as forças de segurança, reagiu à abordagem.>