EUNÁPOLIS

Atentado contra diretor de presídio na Bahia deixa motorista em estado gravíssimo

Seap Informou que acompanha o caso

Um funcionário que presta serviço terceirizado no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado, ficou gravemente ferido em um atentado a tiros que teria o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves, como alvo inicial.>

Em nota enviada no final da noite desta terça-feira (20), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que o funcionário terceirizado da empresa cogestora Reviver, que trabalha no Conjunto Penal de Eunápolis, foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto dirigia, nas proximidades da unidade prisional, na noite desta mesma terça-feira (20).>

"A suspeita inicial aponta que o atentado teria como alvo o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves. A Polícia Civil da Bahia (PCBA) já iniciou as apurações e está realizando investigações em campo para identificar e prender os autores do crime", conclui a nota.>

Em dezembro do ano passado , 11 detentos desse mesmo presídio fugiram da unidade. Apenas um foi localizado e acabou morto, porque, segundo as forças de segurança, reagiu à abordagem. >

A ex-diretora do presídio Joneuma Silva Neres, de 33 anos, foi presa no dia 23 de janeiro deste ano. De acordo com a polícia, além de ter facilitado a fuga – e ter sido exonerada do cargo por isso –, ela teria envolvimento com uma organização criminosa.>