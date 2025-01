ACUSAÇÃO

'Reuniões particulares': como era o contato de ex-diretora do presídio de Eunápolis com líderes de facção

Joneuma Silva Neres foi acusada de facilitar fuga de 16 detentos

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:00

Joneuma Silva Neres Crédito: Divulgação

A manutenção da prisão da ex-diretora acusada de facilitar fuga em presídio de Eunápolis em audiência de custódia, mesmo após a defesa alegar gravidez e pedir liberação, se deu por conta de ‘fortes indícios’ de relação dela com a facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). De acordo com o juiz, que avaliou a acusação feita pela polícia contra Joneuma Silva Neres, que permaneceu na direção da unidade por nove meses, a acusada teria cometido crimes na coordenação do presídio que levantaram a suspeita de alinhamento com facção dos 16 fugitivos. >

“As investigações apontam diversas irregularidades no Conjunto Penal, após a direção assumida pela investigada, tais como contato direto e reuniões particulares com detentos chefes de facções criminosas, concessão de certos benefícios e autorização de entrada no presídio sem a devida revista pessoal para algumas pessoas, dentre elas a esposa do atual líder da facção criminosa conhecida como PCE”, escreveu o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que recebeu o caso. >

Trecho de decisão aponta contato direto e reuniões particulares do PCE com Joneuma Crédito: Reprodução

O líder citado pelo juiz é Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, que chefia a facção do PCE. Inclusive, na ação armada que liberou os fugitivos, os criminosos invadiram o presídio e seguiram direto para a cela onde estava a liderança. Ainda de acordo com a decisão que manteve Joneuma presa, através de depoimento de testemunhas, a polícia entregou fatos que apontam a ligação da acusada com a facção, o que foi determinante para a manutenção da prisão para impedir interferência. >

“Se mostra necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, dada a possibilidade de interferência da investigada na conclusão das investigações, assim como sua liberdade representa intimidação às testemunhas, eis que contatou uma funcionária do presídio, após o seu afastamento da direção, pedindo documentos, os quais fora negado por ordem do diretor interventor”, completa o juiz. >

Juiz considerou possibilidade interferência para manter prisão de Joneuma Crédito: Reprodução

Em nota sobre as acusações, a família de Joneuma reforçou a integridade da ex-diretora e repudiou o que entendem como “acusações infundadas”. Ela foi a primeira mulher a comandar um presídio masculino na Bahia. A ex-diretora iniciou a sua trajetória em administração penal em 2016, quando foi aprovada como policial penal no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde está presa hoje. >