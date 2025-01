PROCESSO

Defesa afirma que ex-diretora presa por facilitar fuga em presídio em Eunápolis está grávida e pede liberação

Joneuma Silva Neres, 33 anos, é acusada pela fuga de 16 traficantes no extremo-sul

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:03

Joneuma Silva Neres Crédito: Divulgação

Presa na última quinta-feira (23) pela acusação de facilitar a fuga de 16 detentos no Conjunto de Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia, a ex-diretora Joneuma Silva Neres teve a prisão mantida em audiência de custódia. A decisão, de acordo com a família da policial penal, foi feita mesmo com alegação de que Joneuma está grávida por parte da defesa. Ainda segundo os familiares, que se manifestaram por meio de nota, a acusada deveria responder o processo em liberdade. >

“Ressaltamos que Joneuma, grávida e com atuação impecável de mais de oito anos no Sistema Penitenciário, está presa preventivamente desde o dia 23 de janeiro, mesmo cumprindo todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Esse cenário agrava ainda mais sua condição física e emocional”, escreve a família, por meio da sua assistência jurídica. Na nota, os parentes da acusada ainda reforçam a integridade da ex-diretora e repudiam o que entendem com “acusações infundadas”. >

Joneuma foi a primeira mulher a comandar um presídio masculino na Bahia, mas ficou apenas nove meses no cargo, entre março e dezembro do ano passado, já que foi demitida após a fuga. A ex-diretora iniciou a sua trajetória em administração penal conjuntos em 2016, quando foi aprovada como policial penal no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde está presa hoje. Ela exerceu o cargo até a sua nomeação como diretora do presídio de Eunápolis, que é administrado por uma empresa terceirizada, a Reviver Administração Prisional Privada LTDA, >