BIZARRO

Homem é preso após fingir ser mulher e gravar relações com centenas de rapazes

Caso aconteceu na China

As imagens causaram enorme repercussão nas redes sociais chinesas, com mais de 200 milhões de visualizações no Weibo. Ex-funcionários, noivas e até familiares reconheceram as vítimas nos vídeos, que viralizaram após o escândalo.>