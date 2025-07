'FICO MAL'

Giulia Costa diz se sentir 'culpada' por ser filha de famosos: 'Preciso ir para o banheiro chorar'

Filha de Flávia Alessandra falou sobre privilégios por ser nepobaby

Giulia Costa disse se sentir 'culpada' por ser 'nepobaby', termo usado para descrever filhos de pessoas famosas que alcançam sucesso em suas carreiras, principalmente no entretenimento, graças às oportunidades proporcionadas pelos pais. O desabafo aconteceu em papo com Marcelo Feitosa e Brunno Rangel no WOWCast, que foi ao ar nesta sexta-feira (18).>