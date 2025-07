INTIMIDADE

Pedro Scooby revela desejo intenso de esposa no sexo: 'O bagulho é doido'

Surfista abriu o jogo sobre relação íntima do casal

Pedro Scooby fez algumas revelações sobre a relação com a esposa, Cíntia Dicker. Durante entrevista ao canal do YouTube de Fernanda Gentil, o surfista afirmou que a modelo tem mais vontade de transar do que ele - que, aliás, já se declarou "viciado" em sexo.>