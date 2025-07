RECUPERAÇÃO

Edu Guedes atualiza estado de saúde após retirada de câncer

Chef de cozinha afirma que tumor foi removido com sucesso e que enfrentará apenas mudanças na rotina e check-ups periódicos

Edu Guedes trouxe alívio aos fãs ao divulgar uma atualização positiva sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para retirada de um câncer no pâncreas . Segundo nota oficial divulgada por sua assessoria nesta quinta-feira (17), o apresentador não precisará se submeter a quimioterapia nem radioterapia. >

“Edu Guedes terá de fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, informou a equipe do chef, que comanda o programa Fica Com a Gente, da RedeTV!. O foco agora será o acompanhamento médico contínuo e o retorno gradual à rotina de trabalho e atividades físicas.>

A apresentadora Sonia Abrão foi a primeira a divulgar a novidade durante o "A Tarde É Sua", também na RedeTV!. Após visitar Edu e Ana Hickmann em casa para uma entrevista especial, ela revelou detalhes do processo de recuperação. “Nem químio e nem radioterapia, o quadro de saúde de Edu Guedes é considerado em remissão”, afirmou. Segundo Sonia, o apresentador fará check-ups trimestrais durante o primeiro ano, com espaçamento maior nos anos seguintes. Apenas no quinto ano, os médicos poderão avaliar se há cura definitiva da doença.>