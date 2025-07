POLÊMICA

Dona Ruth reage a ataques nas redes às vésperas do aniversário de Marília Mendonça: ‘O luto merece respeito’

Mãe da cantora nega envolvimento em negociações financeiras e diz que já acionou a Justiça contra boato

Heider Sacramento

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:53

Dona Ruth Crédito: Reprodução

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, divulgou uma nota de repúdio na última quinta-feira (17) após ser alvo de ataques nas redes sociais envolvendo o seguro do acidente aéreo que matou a filha em 2021 e a guarda do neto, Léo. Segundo a equipe da matriarca, os comentários são “cruéis, caluniosos e difamatórios” e intensificaram-se às vésperas do que seria o aniversário de 30 anos da cantora. >

“Ela tem sido vítima de julgamentos desumanos e de narrativas distorcidas baseadas em trechos de conversas tirados de contexto”, afirmou a nota oficial, destacando que a dor do luto vem sendo exposta de forma injusta. Entre as acusações, internautas apontam uma suposta participação de Dona Ruth em tratativas sobre valores do seguro — o que foi negado pela família. “Ela jamais participou de tratativas financeiras e sempre se manteve ética, respeitosa e empática com as demais famílias envolvidas”, diz o comunicado.>