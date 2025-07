NOVELA

Dona de Mim: Leo toma guarda de Sofia e Samuel fica angustiado ao ver que irmã virou pobre

Menina viverá na vila com a babá e se adequará a nova realidade

Tudo acontece após a morte de Abel (Tony Ramos), causada por um atentado arquitetado por Jaques (Marcello Novaes). Com o sumiço de Vanderson (Armando Babaioff), o processo de guarda entra em colapso. Um juiz classifica o caso como “árvore envenenada” e considera inválida a adoção feita por meios fraudulentos.>

Diante da possibilidade de Sofia ser enviada a um abrigo, Leo interrompe a audiência e faz um pedido direto ao magistrado: “Posso pedir a guarda da Sofia?” A reação de Samuel e Davi (Rafael Vitti) é imediata, mas não adianta. O juiz considera o pedido da babá, com o aval da advogada presente, e concede a ela a guarda provisória da criança.>

Com isso, Sofia passará a viver na casa de Leo, para surpresa geral. A mudança trará um choque de realidade para a menina, criada com todos os luxos da mansão dos Boaz. A babá tentará inseri-la em sua rotina, inclusive matriculando a garota na escola pública onde Dedé (Lorenzo Reis) estuda.>

A decisão causará atrito com Samuel, que teme que a irmã sofra com a nova realidade. Mas ao ver o carinho entre Sofia e Leo, e o quanto a babá está disposta a cuidar da menina com amor e responsabilidade, ele começará a repensar sua posição.>