PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Paternidade reconhecida, surto e nova aliança, ; veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 16 de julho de 2025 às 21:23

Danilo vai propor aliança com Nina para destruir os Boaz Crédito: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" prometem bagunçar as relações estabelecidas até o momento, com diversas novidades desenrolando na trama ao longo da semana. As surpresas envolvem um surto de Filipa (Cláudia Abreu) na mansão do Boaz, o reconhecimento da paternidade de Vanderson ( Armando Babaioff) na Justiça e até uma nova aliança inesperada entre dois personagens com intenções de derrubar os Boaz. A novela, criada e escrita por Rosane Svartman, é exibida na TV Globo a partir das 19h30. >

Dona de Mim 1 de 8

Veja os resumos da semana de 14/07 à 19/07:>

14 de julho (segunda-feira)>

Sofia tem um pesadelo com Vanderson. Kami confronta Marlon sobre seus vídeos na internet, e o policial deduz que foi enganado por Adriano. Filipa tem uma crise e Sofia se assusta. Abel acolhe Filipa. Nina provoca Sofia. Marlon se preocupa com a quantidade de visualizações de seus vídeos. Lucas afirma a Jussara que é o namorado de Dara. Marlon exige que Adriano retire seus vídeos da plataforma. Nina tenta se aproximar de Filipa, que segue em crise. Danilo sonda Nina sobre o estado de Filipa.>

15 de julho (terça-feira)>

Abel chama a atenção de Davi na empresa. Jaques manipula Davi. Começa a audiência sobre a paternidade de Sofia. Filipa pede ajuda a terapeuta de Sofia. Juiz determina que a paternidade de Vanderson seja reconhecida. Filipa conversa com Sofia. Samuel demite Ricardo, que ameaça Jaques. Abel anuncia a Sofia e a toda a família que Vanderson poderá visitar a menina. Filipa começa a fazer terapia.>

16 de julho (quarta-feira)>

Sofia apoia Rosa, que se entristece com mais um episódio de esquecimento. Nina desconfia de Danilo. Ryan teme que a mercadoria de Vespa seja descoberta por Fabiana. Denise acompanha Jéssica na visita à mansão. Rebeca avisa a Abel que Vanderson visitará Sofia. Vanderson flagra Tânia e Ricardo tramando contra Jaques. Nina chantageia Danilo. Leo tem uma ideia para a comemoração dos 60 anos da Boaz. Jussara cuida de Alan. Sofia confessa a Abel que não sentiu algo bom sobre Vanderson. Jaques pressiona Tânia. Marlon questiona Leo sobre Samuel. Tânia usa Sofia para manipular Leo e atacar Jaques. >

17 de julho (quinta-feira)>

Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan. Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen. Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto. Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz para apresentar suas ideias para Abel. Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.>

18 de julho (sexta-feira)>

Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla. Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky. >

19 de julho (sábado)>

Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.>