PRIMEIRO FILHO

Ex-Chiquitita surpreende ao anunciar gravidez: 'Não foi planejado'

Carolina Chamberlain anunciou a novidade nas redes sociais

A atriz Carolina Chamberlain, que ficou conhecida por interpretar a personagem Dani na novela Chiquititas, do SBT, anunciou que está grávida do primeiro filho. Aos 21 anos, a artista confessou que não planejou a gestação, mas afirmou que a novidade foi recebida com muito amor por ela e pelo namorado, Gui.>