Ricos trocam jatinhos por trem: entenda a nova tendência luxuosa

Luxo sobre trilhos: descubra por que os bilionários preferem viagens de trem

Publicado em 17 de julho de 2025 às 15:32

Inusitado: o mercado de viagens de trem de luxo explode e atrai milionários globais Crédito: Imagem de Banco de Imagens - Freepik

Dados recentes divulgados pela consultoria McKinsey revelam que os gastos com viagens de trem de luxo ultrapassaram a marca de US$ 8,6 trilhões em 2024. Esse segmento de mercado demonstra um crescimento acima da média, impulsionado, sobretudo, por pessoas com alta renda mensal. >

Uma empresa líder nesse setor ferroviário, a Belmond, iniciou sua operação com uma rota simples entre Londres e Veneza. Ao longo do tempo, expandiu seus destinos para as pitorescas Terras Altas da Escócia e até mesmo para o místico Machu Picchu, no Peru, oferecendo itinerários cada vez mais exclusivos.>

A Belmond integra o seleto conglomerado de luxo LVMH. Pode parecer uma escolha incomum, mas muitas pessoas ricas estão optando por trajetos de trem mais longos e demorados, em vez das rápidas viagens de jatinho, valorizando as paisagens deslumbrantes e a experiência da jornada.>

Quem está embarcando nesta tendência?

O público tradicional para essas viagens de luxo são casais de amigos na faixa etária de 50 a 70 anos, que buscam experiências refinadas e personalizadas. No entanto, algumas companhias, como a Belmond e a La Dolce Vita Orient Express, têm atraído cada vez mais viajantes das gerações millennial e Z.>

O grande atrativo dessas viagens é a infraestrutura de ponta que elas proporcionam. Isso inclui acomodações de alto padrão, banheiros de mármore luxuosos, um serviço impecável e até a presença de chefs com estrela Michelin, garantindo uma experiência gastronômica inigualável. As reservas são feitas com meses ou anos de antecedência, tamanha a demanda.>

Certas viagens são projetadas para ocorrer exclusivamente durante o dia, permitindo que os passageiros desfrutem plenamente das paisagens ao longo do percurso. Durante a noite, o conforto é garantido com a hospedagem em hotéis de luxo, combinando o melhor dos dois mundos.>

Roteiros que encantam os viajantes

O impressionante itinerário da Railbookers cruza quatro continentes e 12 países, com saída do Canadá e destino final em Singapura. Essa jornada épica custa aproximadamente US$ 124 mil, um valor que inclui as reservas em sete trens de luxo distintos, além de toda a hospedagem e alimentação, com exclusão dos voos de transferência.>

Já na Suíça, é possível embarcar em um passeio completo que conecta os principais pontos turísticos entre Zermatt e St. Moritz. Todo o trajeto é acompanhado pela melhor gastronomia europeia e oferece uma vista panorâmica espetacular dos Alpes Suíços, transformando cada momento em uma memória inesquecível.>